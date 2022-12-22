206 آلاف مشترك في برنامج أردننا جنة منذ بداية العام

الوكيل الاخباري-

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قال مساعد مدير عام هيئة تنشيط السياحة ومدير برنامج أردننا جنة يزن الخضير، الخميس، إن البرنامج حقق الأهداف كافة التي وضعت له خلال العاميين الماضيين، والمُتمثلة بالحفاظ على استدامة عمل القطاع السياحي خلال جائحة كورونا، والمحافظة على العمالة المحلية، وتوفير رحلات سياحية داخلية للمواطنين بأسعار تشجيعية.وبين الخضير، أن عدد المشاركين بالبرنامج المدعوم من وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة من بداية العام وحتى منتصف شهر كانون الأول الحالي، بلغ نحو 206 آلاف مشترك، لافتاً إلى أن إقبال المواطنين كان كثيفاً على رحلات البرنامج، وتجاوزت هذه الأعداد، الأرقام المستهدفة في خطة عمل البرنامج.وأوضح، أنه مع نهاية كل عام يُجري فريق العمل بالبرنامج تقييم ومراجعة لجميع برامج رحلاته، ويعملون على وضع تصور لنسخته الجديدة، حيث يراعي هذا التصور المستجدات على ارض الواقع بالقطاع، والسعي لتوفير رحلات تناسب المواطنين وتلبي رغباتهم، وتمكّن المجتمعات المحلية.وأشار الخضير، إلى أن خطة عمل البرنامج في نسخته الجديدة للعام المقبل، ستستهدف مقدمي الخدمات السياحية من ابناء المجتمع المحلي، لتنعكس عليهم وعلى مداخيلهم بشكل مباشر، وللمساعدة ايضاً في تطوير اعمالهم ومشاريعهم المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.وقال " إن إدارة البرنامج وفريق عمله تُجري زيارات ميدانية بشكل مستمر للوقوف والتأكد من جاهزية المواقع الجديدة التي سيتم إدراجها ببرامج الرحلات، ومنها "برامج القصور الصحراوية، ومحمية الازرق، وبعض مسارات سياحة المغامرات التي تشتمل على انشطة المشي والمغامرة الخفيفة".وأضاف " يُنظر بالفترة المقبلة وضمن خطة عمل البرنامج، الى توسيع رزنامة الفعاليات والمهرجانات الموسمية، بالتعاون مع البلديات ومدراء مديريات السياحة ودائرة الآثار في المحافظات".