22,4 % العجز التجاري للمملكة العام الماضي

الوكيل الإخباري - ارتفع العجز التجاري للمملكة خلال العام الماضي ليصل إلى ما نسبته 22.4 بالمئة، حيث بلغ 10.585 مليار دينار، مقارنة بالعام 2021، والبالغ 8.651 مليار دينار.

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وأشار التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة حول التجارة الخارجية في الأردن، اليوم الخميس، إلى ارتفاع قيمة الصادرات الكلية خلال العام الماضي بنسبة 32.3 بالمئة، لتبلغ 8.789 مليار دينار، مقارنة مع 6.643 مليار دينار لعام 2021.



كما ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية خلال العام الماضي بنسبة 33.8 بالمئة، أي ما مقداره 8.081 مليار دينار، مقارنة مع 6.038 مليار دينار في العام 2021.



وبحسب التقرير، بلغت قيمة المعاد تصديره 708.1 مليون دينار خلال العام الماضي، بارتفاع نسبته 17 بالمئة، مقارنة مع 605 ملايين دينار لعام 2021.



أما المستوردات، فقد بلغت قيمتها 19.375 مليار دينار خلال العام الماضي، بارتفاع نسبته 26.7 بالمئة، مقارنة مع 15.295 مليار دينار من العام 2021.



وعلى الصعيد الشهري، بلغت قيمة الصادرات الكلية خلال كانون الأول الماضي، ما مقداره 682.4 مليون دينار بارتفاع نسبته 5.5 بالمئة، مقارنة بنفس الشهر من العام 2021.



وبلغت قيمة الصادرات الوطنية خلال كانون الأول من العام الماضي، ما مقداره 619.1 مليون دينار بارتفاع نسبته 4.5 بالمئة، مقارنة بنفس الشهر من العام 2021، فيما بلغت قيمة المعاد تصديره 63.3 مليون دينار خلال كانون الأول من العام الماضي، بارتفاع نسبته 16.6 بالمئة، مقارنة بنفس الشهر من العام 2021.



أما المستوردات، فقد بلغت قيمتها 1.413 مليار دينار خلال كانون الأول من العام الماضي، بانخفاض نسبته 7.2 بالمئة، مقارنة بنفس الشهر من العام 2021.



وبلغ العجز في الميزان التجاري 731.3 مليون دينار بانخفاض نسبته 16.6 بالمئة، خلال كانون الأول من العام الماضي، مقارنة بنفس الشهر من العام 2021.