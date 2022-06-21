226 مليون دولار حجم التمويل لمتطلبات خطة الاستجابة للأزمة السورية

الوكيل الإخباري- بلغ حجم التمويل لمتطلبات خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية منذ مطلع العام وحتى 19 حزيران الحالي، 226 مليون دولار، أي ما نسبته 9.9 بالمئة، من حجم تمويل متطلبات الخطة والبالغة 2.28 مليار دولار.

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وبحسب بيانات وزارة التخطيط والتعاون الدولي، فإن العجز في تمويل الخطة بلغ نحو 2.054 مليار دولار أي ما نسبته 90.1 بالمئة، منذ بداية العام الحالي وحتى تاريخه، من حجم موازنة سنوية مخصصة لدعم لاجئين سوريين في الأردن.



وتوزعت قيمة تمويل الخطة على 78.5 مليون دولار لبند دعم اللاجئين، ونحو 59.1 مليون دولار لدعم المجتمعات المستضيفة.



كما مولت الخطة بند الاستجابة لجائحة كورونا بنحو 1.9 مليون دولار، وبند البنية التحتية وبناء القدرات المؤسسية بتمويل بلغ نحو 86.6 مليون دولار، في حين لم يمول بند دعم الخزينة حتى تاريخه.

يشار إلى أن حجم التمويل لمتطلبات خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية بلغ خلال العام الماضي نحو 744.4 مليون دولار، أي ما نسبته 30.6 بالمئة، في حين بلغ عجز التمويل للخطة في العام الماضي نحو 1.687 مليار دولار، أي ما نسبته 69.4 بالمئة.