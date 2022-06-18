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السبت، 18-06-2022 09:20 ص

الضمان يوضح الفرق بين برنامجي استدامة واستدامة ++

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الوكيل الإخباري - أوضحت المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي، أن برنامج (استدامة ++) الجديد والذي من المُقرر أن ينطلق في 20 الشهر الجاري، يختلف عن استدامة الأول بشكل كامل.

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وبيّن الناطق باسم المؤسسة شامان المجالي، أن الاختلاف الأساسي بين البرنامجين الذين يحملان الاسم ذاته، هو أن البرنامج القديم الذي ينتهي مع نهاية الشهر الحالي، يهدف إلى دعم العاملين في المنشآت التي تضررت بشكل كبير أثناء جائحة كورونا، من خلال المساهمة في دفع أجور العاملين للقطاعات الأكثر تضرراً وغير المصرح لها بالعمل، في حين يهدف (استدامة ++) إلى تعزيز وضع العمالة الأكثر هشاشة في الأردن من خلال توسعة شمولهم بالضمان الاجتماعي، وتسهيل حصولهم على دعم الدخل من خلال تسجيلهم بـ”الضمان”.


وأكد على أنه ورغم أن البرنامجين يحملان نفس الاسم، إلا انهما مختلفان تماماً، لافتا أن "استدامة" على مشارف الانتهاء ولا تجديد له، لأن المخصصات المرصودة له انتهت، في حين أن البرنامج الجديد سيتم الصرف عليه من خلال مشروع وقعته وزارة التخطيط والتعاون الدولي والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومنظمة العمل الدولية.


ويعمل اﻟﻤﺸﺮوع ﺿﻤﻦ ﺛﻼث مراﺣﻞ، الأولى الاستهداف واﻟتواصل ﻣﻊ اﻟﻌﻤﺎل من خلال مراجعة وتسجيل اﻟﻌﻤﺎل ﻟدى اﻠﻀﻤﺎن ﻋبر استدامة++، وﺻﺮف دعم اﻟدخل ﻗﺼﻴﺮ اﻷﺟﻞ، وﺗقديم دعم اﻻﺷﺘﺮاﻛﺎت متوسط اﻷﺟﻞ.


أما المرحلة الثانية فتتمثل في اﺳتمرار ﺗقديم دعم الدﺧﻞ وﺗقديم دعم اﻻﺷـﺘﺮاﻛﺎت ﻣتوسط اﻷﺟﻞ، يرافقها الدعم اﻟﻔﻨﻲ ﻟتعزيز اﻹطار اﻟﺘنطيمي للضمان، لتكون آخر مرحلة لتطوير استراﺗﻴﺠﻴﺔ اﻻﺳــﺘداﻣﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذلك ﺗﺒﻨﻲ ﻧﻤوذج وطﻨﻲ ﻟدعم اﺷﺘﺮاﻛﺎت اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻷﻛﺜﺮ ﻫﺸﺎﺷﺔ. ( الغد)

 




 

 


 

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