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الإثنين، 18-09-2023 03:04 م

24 بلاغا لتقييم أضرار المباني والمدارس والمجمعات السكنية

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الوكيل الاخباري - تلقت نقابة المهندسين الأردنيين، منذ صباح اليوم الاثنين وحتى الساعة 12 ظهرا، قرابة 24 بلاغا من محافظات مادبا وعمان ومراكز المحافظات المختلفة، لإجراء عمليات تقييم للمباني والمدارس والمجمعات التجارية، وذلك ضمن التمرين الوطني الميداني "درب الأمان 3" الذي ينفذه المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، للوقوف على مدى استعداد وجاهزية المؤسسات العامة والخاصة للتعامل مع الزلازل وتداعياتها.
 
جاء ذلك بمتابعة حثيثة من نقيب المهندسين الأردنيين رئيس اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في نقابة المهندسين الأردنيين المهندس أحمد سمارة الزعبي، وإيذانا ببدء التمرين الوطني الميداني "درب الأمان 3".

وقال أمين عام نقابة المهندسين المهندس علي ناصر، إن فرق الطوارئ في النقابة تلقت 8 بلاغات من المدارس، و11 بلاغا من المجمعات السكنية، وبلاغا من مول تجاري، إضافة إلى 4 بلاغات حول إغلاقات الطرق، حيث عملت النقابة فورا على إرسال الفرق الهندسية والفنية إلى المواقع لإجراء عمليات التقييم ووضع الملاحظات والملصقات وإصدار تقارير التقييم الأولية وإرسالها من خلال مندوب النقابة إلى المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات.

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وأضاف ناصر أنه تم إرسال 3 فرق هندسية وفنية لتقييم المباني في عمان، إضافة إلى فريق هندسي فني من السلط، وفريق هندسي فني من محافظة مادبا، وفريق هندسي فني من محافظة العقبة.

 

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