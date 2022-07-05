25 % انخفاض أسعار حجوزات المزارع خلال العيد

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

كشف رئيس اتحاد أصحاب المزارع، محمد الساكت أن الاتحاد قرر خفض أسعار حجوزات المزارع خلال فترة عيد الأضحى بنسبة 25 % وذلك بالاتفاق مع أصحاب المزارع .

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وأضاف الساكت اليوم الثلاثاء في حديث لـ "الوكيل الإخباري" أن حجوزات المزارع لم تبلغ الـ 50% لغاية الآن خلال العيد منوها أن قرار انخفاض الأسعار جاء لزيادة الإقبال على المزارع إثر الوضع الاقتصادي الراهن .



وبين أن أسعار الحجز لليوم الواحد تتراوح من 120 إلى 300 دينار وذلك بحسب تصنيف المزرعة A+ A ، B ، C أما مبيت ليلة واحدة يتراوح من 150 إلى 350 دينار .



وكانت الحكومة أعلنت عطلة عيد الأضحى المبارك اعتباراً من صباح يوم الجمعة الموافق للثَّامن من تمُّوز 2022م وحتَّى مساء يوم الثُّلاثاء الموافق للثَّاني عشر منه.

