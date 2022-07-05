الثلاثاء 05-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

مدن عربية تسجل أعلى 10 درجات حرارة في العالم

25 % انخفاض أسعار حجوزات المزارع خلال العيد

الأوقاف تعلن موعد صلاة عيد الأضحى وأماكن المصليات

القبض على شخص أطلق عيارات نارية من مركبته على طريق المطار

تعميم هام من البنك المركزي لشركات التمويل وشركات الصرافة

مدير الامتحانات يوضح حول طبيعة امتحان الرياضيات التوجيهي

وزير التنمية: 1200 متسول يتم ضبطهم شهرياً

إصابة العشرات بتسمم غذائي في الزرقاء.. والصحة تحقق

التنمية: تقديم مساعدات نقدية لـ 2713 أسرة خلال شهر حزيران

قتلى وجرحى بانقلاب حافلة في تركيا

الثلاثاء، 05-07-2022 01:27 م

25 % انخفاض أسعار حجوزات المزارع خلال العيد

ذ


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 
كشف رئيس اتحاد أصحاب المزارع، محمد الساكت أن الاتحاد قرر خفض أسعار حجوزات المزارع خلال فترة عيد الأضحى بنسبة 25 % وذلك بالاتفاق مع أصحاب المزارع .

اضافة اعلان


وأضاف الساكت اليوم الثلاثاء في حديث لـ "الوكيل الإخباري" أن حجوزات المزارع لم تبلغ الـ 50% لغاية الآن خلال العيد منوها أن قرار انخفاض الأسعار جاء لزيادة الإقبال على المزارع إثر الوضع الاقتصادي الراهن .


وبين أن أسعار الحجز لليوم الواحد تتراوح من 120 إلى 300 دينار وذلك بحسب تصنيف المزرعة A+  A ، B ، C  أما مبيت ليلة واحدة يتراوح من 150 إلى 350 دينار .


وكانت الحكومة أعلنت عطلة عيد الأضحى المبارك اعتباراً من صباح يوم الجمعة الموافق للثَّامن من تمُّوز 2022م وحتَّى مساء يوم الثُّلاثاء الموافق للثَّاني عشر منه.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
620194203046697134653

الأوقاف تعلن موعد صلاة عيد الأضحى وأماكن المصليات

إلقاء-القبض-على-وزير-بالهند

القبض على شخص أطلق عيارات نارية من مركبته على طريق المطار

البنك المركزي (5)

تعميم هام من البنك المركزي لشركات التمويل وشركات الصرافة

توجيهي1

مدير الامتحانات يوضح حول طبيعة امتحان الرياضيات التوجيهي

WhatsApp Image 2022-07-05 at 11.56.55 AM

ورشة عمل حول جاهزية التجارة الإلكترونية في الأردن

متسولة برفقة أطفالها تستجدي أحد السائقين -(أرشيفية)

وزير التنمية: 1200 متسول يتم ضبطهم شهرياً

أخبار متعلقة
هيئة الاوراق المالية3

بورصة عمّان تعلن عطلة عيد الأضحى من الأحد حتى مساء الثلاثاء

image_search_1534948142978.jpg

الإفتاء توضح شروط الأضحية وموعد ذبحها

11

نقيب الحلويات: لن نرفع أسعار كعك العيد

62022302108665543452

تعرف على فعاليات مهرجان صيف الأردن خلال أول أيام العيد

620223010435736490845

بدء تصحيح أوراق امتحان الثانوية العامة

60c254b0873c5

التربية : البدء بتصحيح أوراق امتحان التوجيهي السبت