نقيب الحلويات: لن نرفع أسعار كعك العيد

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

قال نقيب أصحاب المطاعم والحلويات، عمر العواد إن أسعار كعك العيد ستبقى ثابتة خلال عيد الأضحى رغم ارتفاع كلف المواد الأساسية .

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وأضاف العواد اليوم الأحد لـ "الوكيل الإخباري" أن سعر كيلو معمول التمر يتراوح من 6 -9 دنانير و معمول الجوز من 8-12 دينار أما معمول الفستق من 12 - 17 دينار.



وأكد أن الإقبال على حلويات العيد سيشتد خلال الثلاثة أيام التي تسبق عيد الأضحى.



وكانت الحكومة أعلنت عطلة عيد الأضحى المبارك والتي تبدأ اعتباراً من صباح يوم الجمعة الموافق الثامن من تمُّوز 2022م وحتَّى مساء يوم الثُّلاثاء الموافق الثَّاني عشر منه.

