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الأحد، 20-03-2022 02:45 م

26 مرشحا يتنافسون على رئاسة 7 بلديات في معان

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الوكيل الإخباري - تشهد محافظة معان تنافسا بين 223 مترشحا للانتخابات المحلية المقبلة من بينهم 26 مرشحا يتنافسون على رئاسة 7 بلديات في المحافظة موزعة على 3 ألوية و4 أقضية هي: لواء القصبة، لواء الحسينية، لواء الشوبك، قضاء الجفر، قضاء إيل، قضاء أذرح وقضاء المريغة يضم كل منها بلدية واحدة فقط.

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وبلغ عدد المترشحين لعضوية المجالس البلدية 152 مترشحا يتنافسون على 65 مقعدا في البلديات السبع في المحافظة.


وبالنسبة لمجلس المحافظة والذي يضم 16 مقعدا، فيتنافس عليه 45 مترشحا من بينهم 7 نساء فقط على مستوى المحافظة، ويضاف إليها مقاعد ما نص عليه قانون الإدارة المحلية من تخصيص مقاعد لرؤساء بلديات مركز المحافظة والألوية إضافة إلى أحد مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي وأحد أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية وأحد أعضاء فرع اتحاد المزارعين في المحافظة.


ويبلغ عدد الناخبين في المحافظة والذين يحق لهم الوصول إلى صناديق الاقتراع 87996، موزعين على 87 مركز اقتراع تضم 222 صندوقا، بحسب الهيئة المستقلة للانتخاب.


وحول المشاركة النسائية في المحافظة فهي قليلة نسبياً، حيث لا يوجد مرشحات لرئاسة البلديات السبع وفي بقية أنواع الترشح لا يشكلن سوى 15% من العدد الكلي للمترشحين بواقع 33 مرشحة وقد خصص لهن مقعدان ضمن كل مجلس بلدي وثلاث مقاعد على مستوى المحافظة.


وبالنسبة لمشاركة الشباب فهي تعد الأكبر، حيث أن ربع المترشحين أعمارهم أقل من الأربعين، وأصغر المترشحين منهم عمره 25 عاما وأكبرهم 77 عاما، وبالمجمل فإن متوسط أعمار المترشحين يبلغ 49 عاما.


وتعاني معان من تحديات كبيرة، فهي تعد المحافظة الأولى على مستوى جيوب الفقر ومن أعلى الأرقام في البطالة، كما أن العديد من الطرق بحاجة إلى التوسعة والصيانة، أبرزُها طريقا المدورة ومعان الشوبك.


وتعتبر محافظة معان أكبر محافظات المملكة مساحة، إذ تقدر مساحتها بحوالي 32832 كم2، ما نسبته 37% من مساحة المملكة الكلية، ويبلغ عدد سكانها قرابة 183 ألف نسمة، بحسب دائرة الإحصاءات العامة لعام 2021، لتكون الأقل كثافة سكانية بين المحافظات.

 

(المملكة)

 




 

 


 

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