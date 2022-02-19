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السبت، 19-02-2022 04:00 م

المؤسسة التعاونية: التعاونيات حل لمشكلتي الفقر والبطالة

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الوكيل الاخباري - قال مدير عام المؤسسة التعاونية الأردنية عبد الفتاح الشلبي، اليوم السبت، إن التعاونيات تعتبر أحد الحلول لمشكلة البطالة في مناطق الأرياف والبوادي، وأنها تعمل كذلك على تعزيز دور السيدات في سوق العمل دون انتظار الدور في القطاع العام.

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وأكد الشلبي خلال زيارته اليوم جمعيات تعاونية في محافظة البلقاء، أهمية إدامة التواصل مع الجمعيات، للوقوف على أوضاعها عن كثب، والعمل على تذليل أية صعوبات قد تواجهها، خاصة تلك التي تقع ضمن صلاحيات المؤسسة التعاونية.


وبيّن أن الجمعيات التعاونية بجميع أشكالها تساهم مباشرة في مسيرة التنمية المستدامة؛ من خلال تنفيذها مشاريع ريادية تخدم أعضاءها ومجتمعاتها المحلية، وكذلك لدورها في المساهمة بمكافحة مشكلتي الفقر والبطالة، لا سيما في مناطق الريف والبادية.


ونوه الشلبي إلى التزام المؤسسة التعاونية بالعمل على ترسيخ ثقافة العمل التعاوني القائم على الاعتماد على الذات والعمل الجماعي، وتكاتف الجهود والموارد، وصولاً إلى حركةٍ تعاونيةٍ مزدهرةٍ ومستقلةٍ ومعتمدةٍ على ذاتها خصوصا بعد إقرار مجلس الوزراء الاستراتيجية الوطنية للحركة التعاونية الأردنية للأعوام (2021 - 2025).

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