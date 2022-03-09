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الأربعاء، 09-03-2022 01:49 م

المستقلة للانتخاب تعلن آخر موعد لاستقبال طلبات اعتماد الصحفيين والاعلاميين

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الوكيل الإخباري - أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب أن آخر موعد لاستلام طلبات اعتماد الصحفيين والاعلاميين الراغبين بتغطية انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان هو يوم السبت الموافق 12/3/2022.

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ودعت الهيئة كافة الصحفيين والاعلاميين والعاملين في المؤسسات الاعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة المحليين والدوليين الراغبين في التغطية والتي تنطبق عليها الشروط الواردة في التعليمات التنفيذية رقم (6) لعام 2021، والصادرة استنادا لقانون الادارة المحلية وقانون أمانة عمان لسنة 2021.


ووفقا للهيئة المستقلة للانتخاب فقد بلغ عدد المؤسسات الاعلامية المتقدمة حتى الأن بطلبات اعتماد (73) مؤسسة في حين بلغ عدد الصحفيين والاعلاميين (935) إعلامي وصحفي، حيث كانت الهيئة قد اعلنت عن بدء استقبال طلبات اعتماد الصحفيين لتغطية العملية الانتخابية  بتاريخ 7/12/2021.


 




 

 


 

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