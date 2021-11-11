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الخميس، 11-11-2021 12:10 م

2796 طن خضار وفواكه ترد السوق المركزي

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الوكيل الإخباري- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى اليوم الخميس، 2796 طنا، توزعت على 1799 طن خضار، و718 طن فواكه، و277 طن ورقيات.

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وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، على النحو التالي: باذنجان أسود عجمي من 100 إلى 200 فلس، بصل ناشف من 100 إلى 200 فلس، بطاطا من 250 إلى 400 فلسا، بندورة من 80 إلى 150 فلسا، بلح من 500 إلى 1500 فلس.

 

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