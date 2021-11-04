الخميس 04-11-2021
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الخميس، 04-11-2021 01:18 م

السوق المركزي يحدد أسعار بعض انواع الخضار

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الوكيل الإخباري- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الخميس، 2897 طنا، توزعت على 1861 طن خضار و730 طن فواكه و305 أطنان ورقيات.

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وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف بحسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد: باذنجان أسود عجمي من 100 إلى 200 فلس، بصل ناشف من 100 إلى 2000 فلس، بطاطا من 250 إلى 400 فلس، بندورة من 80 إلى 150 فلسا، بلح من 500 إلى 1500 فلس.

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