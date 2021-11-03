3283 طن خضار وفواكه ترد السوق المركزي

الوكيل الإخباري- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأربعاء 3283 طنا، توزعت على 2121 طن خضار، و862 طن فواكه، و299 طن ورقيات.

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وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 100 إلى 200 فلس، بصل ناشف من 100 إلى 2000 فلس، بطاطا من 250 إلى 400 فلس، بندورة من 80 إلى 150 فلسا، ، بلح من 500 إلى 1500 فلس.