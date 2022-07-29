3 برامج لتسويق السياحة الأردنية في مونديال قطر

الوكيل الإخباري - أعلن مدير عام هيئة تنشيط السياحة د.عبدالرزاق عربيات، أن الخطة التسويقية والترويجية للقطاع السياحي الأردني ضمن مونديال 2022 تبدأ مع بداية إقامة السائح في الأردن أو قطر حتى ينتهي المونديال.

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وقال عربيات “إن الخطة التسويقية التي تم الاتفاق عليها تشمل ثلاثة برامج؛ الأول موجه لإقامة السائح في الأردن قبل حضور مباريات كأس العالم، والبرنامج الثاني أثناء فترة المباريات، وأخيرا البرنامج الثالث سيكون بعد انتهاء المونديال وقبل عودة السياح إلى بلدانهم”.



وستستضيف قطر نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم خلال الفترة من 21 تشرين الثاني (نوفمبر) إلى 18 كانون الأول (ديسمبر) المقبلين، وستجمع المباراة الافتتاحية للمونديال منتخبي هولندا والسنغال.



وأضاف عربيات “أن المبادرات جاءت من خلال التعاون مع السلطات القطرية التي تتيح المجال للأردن الترويج لمواقعه وأنشطته السياحية بين المشجعين الوافدين القادمين لمشاهدة مباريات كأس العالم في قطر خريف العام المقبل”.



وأشار عربيات الى أن خطوات بدأت لتنفيذ فكرة الترويج للأردن سياحيا عبر فعاليات كأس العالم في العام الماضي خلال الزيارة الرسمية التي قام بها ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني الى قطر في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وجرى الاتفاق خلالها بين وزير السياحة والآثار الأردني نايف الفايز والرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط القطرية للطيران ورئيس مجموعة قطر للسياحة أكبر باكر على التعاون المشترك بين البلدان للاستفادة من إمكانيات الأردن السياحية ضمن باقات السفر الخاصة بالمونديال.



وبين عربيات أنه تم الانتهاء من توقيع الاتفاقية؛ إذ سيكون التسويق عبر حملات إعلامية في الشوارع والمطارات، إضافة الى وسائل النقل العامة والمراكز التجارية.

