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الخميس، 01-06-2023 03:56 م

300 إعلامي من وسائل عربية ودولية حاضرة لتغطية زفاف ولي العهد

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الوكيل الإخباري - يجهز مراسلو نحو 60 وسيلة إعلام دولية وعربية ومحلية أقلامهم ويضبطون كاميراتهم وأدواتهم لتغطية فعاليات حفل زفاف سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، على الآنسة رجوة آل السيف، في العاصمة عمّان اليوم الخميس.

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ويُشارك نحو 300 إعلامية وإعلامي من مختلف دول العالم في تغطية فعاليات حفل الزفاف الوطني للنجل الأكبر لجلالة الملك عبد الله الثاني.


وتعكس فعاليات حفل الزفاف المتنوعة، الموروث الثقافي للمملكة وتقاليد شعبها وعاداتهم، إذ يظهرها للعالم في لمسة عصرية تجسد أكثر من 100 عام لتاريخ المملكة، التي تمضي بخطى ملكية واثقة نحو مستقبل واعد.


ويُظهر حرص وسائل الإعلام الدولية والعربية والمحلية، الرسمية منها والخاصة، على تغطية فعاليات الزفاف الملكي، حجم المناسبة الوطنية، التي يحتفل بها شعب المملكة وسكانها حبًا لأميرهم الشباب.


ويُشير الحضور الإعلامي إلى حرص العالم واهتمامه على البقاء على تواصل مع الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، الذي يحظى بعلاقات متميزة على الصعيدين الدولي والعربي، وهو ما يعكسه حجم الحضور الرسمي لحفل الزفاف.


 




 

 


 

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