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الأربعاء، 08-09-2021 09:39 ص

%31 من الفئة المستهدفة في عجلون تلقت اللقاح المضاد لكورونا

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الوكيل الاخباري- أعطيت حوالي 100 ألف جرعة من اللقاح الواقي من فيروس كورونا في عجلون، وهو ما يشكل 31% من الفئة المستهدفة في المحافظة، وفق مدير مديرية الصحة في عجلون تيسير عناب الأربعاء.

واكد عناب أن الجرعات المعطاة توزعت منذ بدء حملة التطعيم مطلع العام الحالي على 55 ألف جرعه أولى و45 ألف جرعة ثانية.

وقال إن المديرية "شكلت فرقا ميدانية لإعطاء اللقاح الواقي من الفيروس للوصول إلى المناطق التي لا يوجد بها مراكز لإعطاء اللقاح ولتشجيع الأشخاص داخل المحافظة على تلقي اللقاح".

ودعا عناب الأشخاص داخل عجلون، إلى "التوجه لأخذ اللقاح وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا".

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