الأربعاء 02-08-2023
الوكيل الاخباري

الشبول يترأس اجتماع اللجنة التنظيمية لاستضافة مؤتمر اليونسكو للدراية الإعلامية

رئيس الجامعة الأردنية يبحث إمكانية إنشاء مشاريع طبية مشتركة مع الصين

هام لمستخدمي طريق عمان - جرش - اربد : تحويلات مرورية اعتبارا من الخميس

مهرجان صيف عمان الدولي للتسوق يواصل فعالياته

317 جمعية وأصحاب حرف يعرضون منتوجاتهم في مهرجان جرش

محمد بن زايد: الأردن والإمارات شريكان في العمل على الاستقرار والازدهار

اهالي شفا بدران : انقذونا من خطر الموت - فيديو

الملك: شرفنا أخي العزيز الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بزيارة إلى بلده الثاني الأردن

منح دراسية للأردنيين بنسبة 100% من جامعة Istanbul Aydin University التركية -رابط

الفراية: ربع مليون مركبة انتهى ترخيصها منذ 3 سنوات ولم تجدد

الأربعاء، 02-08-2023 03:20 م

317 جمعية وأصحاب حرف يعرضون منتوجاتهم في مهرجان جرش

520232820384184653589



الوكيل الاخباري  - ساهم مهرجان جرش منذ انطلاقتــه هذا العام في تعزيز دور الجمعيات الخيرية والتعاونية وأصحاب الحرف اليدوية والتقليدية لعرض منتوجاتها وتسويقها وتحقيق عائد اقتصادي جيد.

واكدر رئيس بلدية جرش الكبرى أحمد هاشم العتوم انه تم التركيز هذا العام على إشراك اكبر عدد ممكن من الجمعيات وأصحاب الحرف المختلفة للمشاركة بالمهرجان.

و بين أن هناك 317 جمعية خيرية وتعاونية وأصحاب حرف ومشغولات يدوية يشاركون بعرض منتوجاتهم وأعمالهم في المهرجان حيث تم تخصيص أماكن لهم في الساحة الرئيسية وعلى امتداد شارع الأعمدة إيمانا من أهمية الفائدة التي ستنعكس إيجابا على أصحاب الجمعيات وتساهم بتحسين أوضاعهم الاقتصاديـة.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
hhhh

الشبول يترأس اجتماع اللجنة التنظيمية لاستضافة مؤتمر اليونسكو للدراية الإعلامية

gggg

رئيس الجامعة الأردنية يبحث إمكانية إنشاء مشاريع طبية مشتركة مع الصين

image (3)

هام لمستخدمي طريق عمان - جرش - اربد : تحويلات مرورية اعتبارا من الخميس

7202326165156927417514

مهرجان صيف عمان الدولي للتسوق يواصل فعالياته

image

محمد بن زايد: الأردن والإمارات شريكان في العمل على الاستقرار والازدهار

الملك

الملك: شرفنا أخي العزيز الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بزيارة إلى بلده الثاني الأردن

أخبار متعلقة
1a42e492906374a5f0988ba45f7a6fe8 (1)

وزيرة الثقافة تتفقد مشروع المركز الثقافي في جرش

1689538925017

انطلاق معسكر سواعد الإنقاذ في جرش

00

90 % حجوزات مزارع السلط وجرش وعمان في نهاية الأسبوع

1689434412553

جرش: افتتاح معرض المنتوجات والحرف اليدوية

638249775816338590

الجيش: نقل 178 طناً من المياه بالطائرات لإخماد حرائق الغابات بعجلون وجرش

6f6c22f0-22e7-4461-9bbb-612c4c392619

الدفاع المدني يخمد حريق اعشاب جافه واشجار حرجية في عجلون