317 جمعية وأصحاب حرف يعرضون منتوجاتهم في مهرجان جرش



الوكيل الاخباري - ساهم مهرجان جرش منذ انطلاقتــه هذا العام في تعزيز دور الجمعيات الخيرية والتعاونية وأصحاب الحرف اليدوية والتقليدية لعرض منتوجاتها وتسويقها وتحقيق عائد اقتصادي جيد.



واكدر رئيس بلدية جرش الكبرى أحمد هاشم العتوم انه تم التركيز هذا العام على إشراك اكبر عدد ممكن من الجمعيات وأصحاب الحرف المختلفة للمشاركة بالمهرجان.



و بين أن هناك 317 جمعية خيرية وتعاونية وأصحاب حرف ومشغولات يدوية يشاركون بعرض منتوجاتهم وأعمالهم في المهرجان حيث تم تخصيص أماكن لهم في الساحة الرئيسية وعلى امتداد شارع الأعمدة إيمانا من أهمية الفائدة التي ستنعكس إيجابا على أصحاب الجمعيات وتساهم بتحسين أوضاعهم الاقتصاديـة.

اضافة اعلان