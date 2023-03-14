3173 زائرا لموقع جرش الأثري في "أعلى رقم يومي" منذ كورونا

الوكيل الإخباري- سجّل الموقع الأثري في محافظة جرش، الاثنين، رقما قياسيا هو "الأعلى" منذ جائحة كورونا في عام 2020، بدخول 3173 زائرا إليه، وفق مدير سياحة جرش فراس الخطاطبة.



وقال الخطاطبة الثلاثاء، إن الموقع الأثري يشهد حركة سياحية نشطة جدا وأرقاما قياسية في أعداد الزوار، موضحا أن مديرية سياحة جرش وضعت منذ بداية العام خطة لاستقطاب الزوار، وجهّزت المرافق داخل الموقع الأثري.



وتوقع أن يشهد الموقع الأثري هذا العام "حركة سياحية مرتفعة"، حيث زاره منذ بداية العام الحالي ولغاية نهاية شهر شباط/فبراير 62،153 زائرا.

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