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الأربعاء، 25-01-2023 02:55 م

330 ألف طالب وطالبة بكالوريوس في الجامعات الأردنية

الجامعة الاردنية -(أرشيفية)


الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني
كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي عزمي محافظة أن عدد الطلبة الملتحقين لمستوى البكالوريوس في الجامعات الأردنية (الرسمية والخاصة) بلغ 330 ألف طالب وطالبة.اضافة اعلان


وقال محافظة، خلال مناقشة موازنة الوزارة في مجلس النواب، اليوم الأربعاء، إن عدد الطلبة الملتحقين في الدراسات العليا بالجامعات وصل إلى 37 ألف طالب وطالبة.

وأضاف أن عدد أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الأردنية (الرسمية والخاصة) بلغ نحو 12 ألفا، فيما بلغ عددهم في كليات المجتمع 1300.

أما عدد الطلبة الملتحقين في كليات المجتمع الأردني (الرسمية والخاصة) 28 ألف طالب وطالبة.

وبيّن الوزير أن عدد الجامعات الأردنية (الرسمية والخاصة) لعام 2023 وصل إلى 37 بعد أن كان 36 جامعة في العام الماضي، فيما وصل عدد كليات المجتمع الأردنية إلى 36 كلية.

 




 

 


 

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