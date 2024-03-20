4 آلاف طن مشتريات الأردنيين من التمور في الأسبوع الأول من رمضان

الوكيل الإخباري-ليلى القرشي



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قال رئيس جمعية التمور الأردنية أنور حداد أن الأردنيين اشتروا نحو 4 آلاف طن من التمور خلال الأسبوع الأول من رمضان .واضاف حداد اليوم الأربعاء لـ "الوكيل الإخباري" ان نحو ألفين طن من الاستهلاك كان من أصناف التمور المحلية والباقي من الأصناف المستوردة .واشار حداد أن الأردن يستهلك نحو 10-12 ألف طن خلال شهر رمضان المبارك غالبيتها من الإنتاج المحلي نظرا لقيمته الغذائية وأسعاره المعقولة .وبين حداد أن 35 ألف طن من التمور المحلية والمستوردة متاحة للاستهلاك في الأسواق المحلية على مدار العام.وأشار إلى أن 30 ألف طن من التمور هي من إنتاج محلي وتُباع بأسعار مناسبة تتراوح بين (1.5 – 5) دنانير للكيلوغرام الواحد.