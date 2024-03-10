حداد: 1.5-5 دنانير كيلو التمر بالأسواق ومعظم المتوفر إنتاج محلي

الوكيل الإخباري-ليلى القرشي



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أكد رئيس جمعية التمور الأردنية المهندس أنور حداد أن 35 ألف طن من التمور المحلية والمستوردة متاحة للاستهلاك في الأسواق المحلية على مدار العام.وبين حداد اليوم الأحد لـ "الوكيل الإخباري" أن حوالي 30 ألف طن من التمور هي من انتاج محلي وتباع بأسعار مناسبة ومتاحة للجميع تتراوح بين (1.5 – 5) دنانير للكيلوغرام الواحد.وأشار حداد إلى أن الأردن يستورد حوالي 15 ألف طن من الأصناف الأخرى من التمور من المملكة العربية السعودية والعراق والإمارات العربية المتحدة.وأكد حداد خلو السوق الأردني من أي تمور مجهول غير أردنية.وأشار حداد أن الأردن يقوم بتصدير نحو 14 ألف طن من مختلف الأصناف الى أكثر من 15 دولة.