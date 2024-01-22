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الإثنين، 22-01-2024 08:07 ص

4 إصابات بتدهور مركبة على أوتوستراد المفرق - الزرقاء

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الوكيل الإخباري - قال النقيب عامر الصمادي، من غرفة عمليات إدارة الدوريات الخارجية، إنه تم يوم أمس التعامل مع عدد من الحوادث والاعطال على الطرق الخارجية، التي نتج عنها إصابات واغلاقات مؤقتة لبعض الطرق. اضافة اعلان


وبيّن الصمادي، خلال التقرير المروري على إذاعة الأمن العام، أنه تم يوم أمس، التعامل مع حادث تدهور مركبة على طريق أوتوستراد المفرق - الزرقاء، ونتج عن الحادث 4 إصابات، وتم إسعافهم إلى المستشفى الملك طلال، وحالتهم العامة متوسطة. 

وأضاف أنه تم التعامل مع حادث تصادم بين 6 مركبات على طريق إربد - عمّان، منطقة جسر سلحوب، ولم ينتج عن الحادث إصابات بشرية، إلا أن الحادث سبّب إغلاق مؤقت للمسرب الأيسر إلى أن تم رفع العوائق. 

وأشار الصمادي، إلى أنه تم التعامل مع حادث وحول السرعات العالية، بيّن أنه تم ضبط سائق مركبة كان يقود بسرعة من 90 -171 كلم/ ساعة على طريق الأزرق، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة. 

ودعا الصمادي السائقين إلى الانتباه والحذر والابتعاد عن المخالفات الخطرة.

 




 

 


 

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