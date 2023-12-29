الجمعة 29-12-2023
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الجمعة، 29-12-2023 05:22 م

مسيرات حاشدة في الأردن تنديداً بالعدوان على غزة

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الوكيل الإخباري - انطلقت عقب صلاة الجمعة اليوم، مسيرات حاشدة في العاصمة عمان ومختلف محافظات المملكة، تضامنا مع قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان غاشم وحرب إبادة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

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ونظمت فعاليات شعبية وحزبية اليوم، وقفة تضامنية عقب صلاة الجمعة، أمام مسجد الملك عبد الله الأول في منطقة العبدلي، دعما لأهالي قطاع غزة الذين يتعرضون لعدوان اسرائيلي وقصف مكثف راح ضحيته الآلاف من الشهداء، منذ بداية العدوان الغاشم على مدينة غزة ومحيطها.


وعبر المشاركون في الوقفة التي دعا إليها الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن، عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، ودعمهم للمقاومة وصمودها أمام العدوان الإسرائيلي.


كما انطلقت بعد صلاة الجمعة اليوم من أمام المسجد الحسيني بوسط البلد، مسيرة تضامنية مع غزة ورفضا للعدوان الاسرائيلي الغاشم على أبناء الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية والذي خلف آلاف الشهداء والمصابين.

 

اربد
وخرجت مسيرة حاشدة عقب صلاة الجمعة من المسجد الهاشمي وسط مدينة إربد تضامنا مع قطاع غزة وتنديدا بالعدوان الوحشي الذي تستمر قوات الاحتلال بشنه على القطاع واستهداف المدنيين والأبرياء والعزل.

 

الكرك
ومن أمام مسجد الثنية الكبير الواقع وسط محافظة الكرك نظم مواطنون وقفة احتجاجية تضامنا مع الأشقاء في غزة بمشاركة حشد كبير من مختلف ألوية المحافظة.

 

معان
ونظمت الفعاليات الشعبية في معان عقب صلاة الجمعة اليوم، أمام مسجد الشريف الحسين بن علي وقفة تضامنية مع أهالي غزة دعما لصمودهم في مواجهة العدوان الإسرائيلي.

 

عجلون
وفي محافظة عجلون، نظمت عشيرة المومني اليوم في بلدة صخرة مهرجاناً خطابياً بعنوان "مع مواقف جلالة الملك نصرة لغزة ودعم الوصاية الهاشمية" على المقدسات الإسلامية والمسيحية.

 

الطفيلة
كما انطلقت من أمام مسجد الطفيلة الكبير وسط المدينة عقب صلاة الجمعة، مسيرة تضامنية حاشدة نصرة للأهل في غزة وتنديدًا بجرائم الاحتلال المتواصلة وقصفه للمستشفيات والأحياء والمدن في غزة .

 

العقبة
وعلى صعيد متصل، نظمت الفعاليات الشعبية والحزبية والنقابية في محافظة العقبة بعد صلاة الجمعة، وقفة تضامنية تنديداً بالعدوان الصهيوني على قطاع غزة ودعماً لأبناء غزة وصمودهم أمام آلة الحرب الإسرائيلية، مطالبين بالضغط الدولي لوقف الحرب على غزة.

 




 

 


 

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