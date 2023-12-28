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الخميس، 28-12-2023 07:42 م

أكاديمي من جامعة الزرقاء يشارك في المؤتمر العالمي لطب الأسنان

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الوكيل الاخباري -شارك نائب عميد كلية طب الأسنان بجامعة الزرقاء الدكتور فائق المقدادي،في المؤتمر العالمي لطب الأسنان،والذي إنعقد في إسطنبول/ تركيا.
وحضر المؤتمر أطباء وعدد من الباحثين من مختلف دول العالم بهدف تبادل الخبرات العلمية والاكاديمية، حيث قدم المقدادي ورقة علمية عن إنشاء برنامج دكتور في طب وجراحة الفم والأسنان في جامعة الزرقاء كأول برنامج من نوعه في الجامعات الخاصة في المملكة، وسيتم نشره في مجلة مصنفة في سكوبس.

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