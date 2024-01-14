3 إصابات بتصادم مركبتين على طريق العقبة

الوكيل الإخباري - قالت إدارة الدوريات الخارجية، أنه تم مساء أمس، التعامل مع حادث تصادم بين مركبتين، على طريق العقبة قرب مركز الجمرك، ونتج عن الحادث 3 إصابات متوسطة.

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وأضاف مندوب الإدارة، خلال التقرير المروري عبر إذاعة الأمن العام، انه تم نقل المصابين الى مستشفى الأمير هاشم بن عبدالله العسكري، وحالتهم العامة متوسطة.



ودعا المندوب مستخدمي الطرق الخارجية إلى ضرورة الالتزام التام بقواعد وأولويات المرور في ظل الظروف الجوية السائدة، وترك مسافة أمان بين المركبات، والالتزام بالسرعات المقررة، والابتعاد عن استخدام مشتتات الانتباه.