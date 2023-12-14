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الخميس، 14-12-2023 09:28 م

4 ملايين متر مكعب خزنتها السدود من الأمطار خلال المنخفض الأخير

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الوكيل الإخباري - قالت وزارة المياه والري -سلطة وادي الأردن إن ما دخل السدود من الأمطار وجريان الأودية خلال المنخفض الجوي الأخير بلغ نحو 4 ملايين متر مكعب.

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وأضافت الوزارة في بيان اليوم الخميس، أن كمية الهطول رفعت التخزين الكلي في السدود الرئيسية الـ 15 إلى 85 مليون متر مكعب بنسبة تخزين كلية 29,5 بالمئة من طاقتها التخزينية البالغة 288,128 مليون م3 .


وحول كمية الأمطار الهاطلة من بداية الموسم على كافة محافظات المملكة حتى صباح اليوم الخميس، أوضحت أن المعدل السنوي طويل الأمد ارتفع الى 28,6 بالمئة مقارنة مع 17,1 بالمئة لنفس الفترة من العام الماضي .


 




 

 


 

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