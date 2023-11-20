4 ملايين متر مكعب خزنتها السدود من الامطار خلال 24 ساعة

الوكيل الإخباري - قالت وزارة المياه والري /سلطة وادي الأردن، إن ما دخل السدود من الامطار وجريان الاودية من الهطول المطري خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ نحو 3.761 مليون م3.

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وأضافت الوزارة أنه بلغ التخزين الكلي في السدود الـ 15 الرئيسية 68.503 مليون م3 ما نسبته 23.78% من طاقتها التخزينية البالغة 288.128 مليون م3 .

وبينت أن الهطولات المطرية التي شملت معظم مناطق المملكة انعكست على كميات جيدة دخلت السدود حتى صباح اليوم الاثنين أعلاها في سد الفيدان/ وادي عربة الذي دخله 1.315 مليون حيث وصل الى اقصى طاقة تخزينية البالغة 3.306 مليون م3 بنسبة 100%.



ودخل سد الملك طلال 684.330 ألف متر مكعب بنسبة تخزين 37.3% وسد الموجب 542 ألف متر مكعب بنسبة تخزين 74% .