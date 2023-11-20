الإثنين 20-11-2023
الوكيل الاخباري
 

اليوم العالمي للطفل .. استشهاد أكثر من 5500 طفل منذ بدء العدوان على غزة

توضيح حول دوام المدارس يوم الثلاثاء

سرايا القدس تعلن إيقاع 6 جنود ما بين قتيل وجريح خلال اشتباكات في غزة

تعرف على حالة الطقس لـ 3 ايام قادمة في الاردن

كتائب القسام تعلن قصف قاعدة عسكرية إسرائيلية

"سي إن إن" تكشف أبرز بنود صفقة محتملة بين إسرائيل و"حماس" بشأن الرهائن

40 شاحنة تحمل تجهيزات المستشفى الميداني الأردني (2 ) تصل رفح جنوب غزة

بيان صادر عن مجلس النواب - فيديو

زلزال جديد يضرب تركيا

وزارة الداخلية بغزة: الاحتلال يقصف نازحين بالمستشفى الإندونيسي

عاجل

هل سيقتلوننا؟ حديث أطفال غزة في اليوم العالمي للطفل -فيديو

الإثنين، 20-11-2023 10:18 ص

4 ملايين متر مكعب خزنتها السدود من الامطار خلال 24 ساعة

resize


الوكيل الإخباري - قالت وزارة المياه والري /سلطة وادي الأردن، إن ما دخل السدود من الامطار وجريان الاودية من الهطول المطري خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ نحو 3.761 مليون م3.

اضافة اعلان


وأضافت الوزارة أنه بلغ التخزين الكلي في السدود الـ 15 الرئيسية 68.503 مليون م3 ما نسبته 23.78% من طاقتها التخزينية البالغة 288.128 مليون م3 .

 

وبينت أن الهطولات المطرية التي شملت معظم مناطق المملكة انعكست على كميات جيدة دخلت السدود حتى صباح اليوم الاثنين أعلاها في سد الفيدان/ وادي عربة الذي دخله 1.315 مليون حيث وصل الى اقصى طاقة تخزينية البالغة 3.306 مليون م3 بنسبة 100%.


ودخل سد الملك طلال 684.330 ألف متر مكعب بنسبة تخزين 37.3%  وسد الموجب 542 ألف متر مكعب بنسبة تخزين 74% .


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1202227174420144031513

إغلاق عدد من الطرق في لواء الوسطية باربد بسبب هبوطات كبيرة فيها

وزارة التربية والتعليم

توضيح حول دوام المدارس يوم الثلاثاء

111-5

40 شاحنة تحمل تجهيزات المستشفى الميداني الأردني (2 ) تصل رفح جنوب غزة

000

بالفيديو.. ضبط حافلة فيها خلل فني تسبب بتسرّب مياه الأمطار على الركاب

402071283_719662210193833_4718702109707948618_n

بالصور.. انجراف وتراكم الأتربة على شوارع في السلط بسبب الأمطار

820236194159861092410

جماعة عمان لحوارات المستقبل تشيد بمواقف الأردن

أخبار متعلقة
55363

"الوطني للأمن السيبراني" يُحذر من خطر اختراق الحساب البنكي

463247

غرفة تجارة الأردن تتبرع بنصف مليون دينار لغزة

1020231205028685749839

الغذاء والدواء تطلق دليلا إرشاديا للمكملات الغذائية المخصصة للرياضيين

1698218202291

البريد الأردني يطرح إصداراً جديداً من الطوابع التذكارية

10202323183947653622697

بسعر من 100 - 130 ديناراً.. البريد يبدأ استقبال طلبات شحن زيت الزيتون

396057139_297831339764681_5233652890783780456_n

انفجار خزان اكسجين داخل مصنع حديد في الزرقاء دون وقوع إصابات