اتفاقية لتأمين 12 مليون متر مكعب من المياه للأردن

الوكيل الإخباري - وقعت وزارة المياه والري اليوم الثلاثاء، اتفاقية دعم وتمويل من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID، بقيمة 15 مليون دولار، وبمساهمة ذاتية من شركة مياهنا بمبلغ 4.5 مليون دولار؛ لتأمين نحو 12 مليون متر مكعب إضافية.

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وبحسب بيان للوزارة اليوم الثلاثاء، تأتي الاتفاقية التي وقعها الرئيس التنفيذي لشركة مياهنا المهندس محمد العوران، ومديرة بعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ليزلي ريدو، ضمن حزمة مشاريع تمويلية تقدمها الحكومة الأميركية لرفع كفاءة مصادر المياه، وخفض الفاقد بقيمة تزيد على 700 مليون دولار.



وقال وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود خلال رعايته توقيع الاتفاقية، إن الاتفاقية تأتي استمرارا لتنفيذ استراتيجية قطاع المياه في ظل تزايد التحديات المائية وتراجع المتاح من المصادر المائية الصالحة للشرب والتي تشهد تناقصا عاماً بعد آخر، وانخفاض التخزين في السدود خاصة سد الوحدة الذي يعد من اكبر السدود المائية في المملكة حيث يعمل قطاع المياه بكل جد لتأمين مصادر مائية جديدة من خلال إيجاد مصادر جديدة وتوفير هذه الكميات للاستخدامات المختلفة.



وأضاف أبو السعود إن الاتفاقية ستعمل على توفير كميات مياه إضافية من خلال حفر عدد من الآبار لتأمين الاحتياجات المائية على المدى الآني والمتوسط كحلول عاجلة لحين استكمال العمل في خطط قطاع المياه في تأمين مصادر مائية مستدامة طويلة الأمد، حيث سيجري حفر مجموعة من آبار المياه وربطها على منظومة المياه الوطنية لسد جزء من الاحتياجات لمختلف الاستخدامات بطاقة نحو 12 مليون متر مكعب سنويا.



وأشار إلى أنه سيتم البدء بالعمل الفوري على تجهيز وحفر هذه الآبار واستكمال جميع الاعمال خلال مدة عام، من خلال حفر وإعادة تأهيل مجموعة من حقول الآبار إلى جانب تكثيف حملات الرقابة، معبرا عن امتنان وتقدير الحكومة للدعم الكبير الذي تقدمه حكومة وشعب الولايات المتحدة الأميركية من خلال الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID لمواجهة التحديات المائية التي تعانيها المملكة، وتعزيز استدامة الأمن المائي، وإيجاد حلول لمواجهة العجز المائي والطلب المتزايد.



وأكد أنه سيبدأ العمل ببنود هذه الاتفاقية خلال الشهر الحالي، ليتم استكمالها خلال عام من تاريخه، وبحيث يتم تطوير وحفر وإعادة تأهيل عدد من حقول الآبار الحالية وإعادة بناء وتأهيل الآبار الحالية في منطقة وادي الأردن بما يضمن زيادة كميات المياه المتاحة المتفقة إلى قناة الملك عبد الله، إضافة إلى حملات مكثفة لتخفيض كميات المياه المفقودة من القناة بما يضمن زيادة كمية وكفاءة ونوعية المياه مع اجراء جميع الفحوصات اللازمة الفنية والمخبرية والمعالجة وضمان جودة المياه وفق أفضل المواصفات، وتوفير نفس الكميات لتزويدها للاستخدامات المختلفة.



وأشار أبو السعود إلى أن الاتفاقية ستسهم في توفير كميات المياه والمحافظة على البنى التحتية لمشاريع المياه وموارد المياه المتاحة، وتحسين كفاءة توصيل مياه الشرب وتقليل الفاقد من قناة الملك عبد الله، بما يسهم في زيادة امدادات كميات المياه المخصصة من القناة لجميع الاستخدامات ستعمل على سد الفجوة في نقص الكميات المتاحة.



وأضاف ستعمل الاتفاقية على تحسين إدارة ومراقبة موارد المياه ضمن مناطق سلطة وادي الأردن التي تعاني بشكل كبير من فاقد مائي عالي في شبكات الري، حيث سيتم تقديم حلول وتدابير لتقليل الفاقد المائي لتوفير نحو 5 ملايين متر مكعب سنويا.