السبت 02-12-2023
الوكيل الاخباري
 

تشغيل الباص السريع بين عمان والزرقاء في الربع الأول العام المقبل

ختام ورشة عن دليل حماية الأسرة من العنف

الاحتلال ومستعمروه يمنعون الفلسطينيين من حراثة أراضيهم بمسافر يطا

الملك يلتقي رئيس الوزراء الياباني ويبحثان العلاقات الثنائية والأوضاع في غزة

رئاسة وزراء الاحتلال : مفاوضات الهدنة وصلت إلى طريق مسدود

توقف ضخ الديسي عن مناطق واسعة في عمان والزرقاء الأسبوع المقبل

تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة: 15207 شهيدا و70% منهم أطفال ونساء

أولى شاحنات المساعدات بعد الهدنة بطريقها إلى غزة

الصفدي: موقف الأردن ثابت تجاه القضية الفلسطينية ولا سبيل لإنهاء العنف إلا بحل الدولتين

أكثر من 100 شهيد باستهداف منزل بمخيم جباليا

عاجل

تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة: 15207 شهيدا و70% منهم أطفال ونساء

السبت، 02-12-2023 03:25 م

توقف ضخ الديسي عن مناطق واسعة في عمان والزرقاء الأسبوع المقبل

main_image5dda3ad45877e


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة المياه والري/سلطة المياه وشركة مياه الأردن مياهنا والشركة المشغلة لخط مياه الديسي ( ديواكو) عن عزمها إيقاف ضخ مياه الديسي الأسبوع القادم  اعتبارا من يوم صباح الاحد القادم الموافق 10/12/2023 وحتى مساء يوم الخميس الموافق 14/12/2023 ؛ لإجراء أعمال صيانة وقائية مبرمجة من قبل الشركة المشغلة لمشروع مياه الديسي على عدد من مرافق منظومة مياه الديسي .

اضافة اعلان


وبينت الوزارة / سلطة المياه ان اجراء وقف ضخ المياه من مشروع مياه الديسي يأتي بهدف تنفيذ أعمال الصيانة الدورية المبرمجة  السنوية للمحافظة على ديمومة ضخ المياه الى جميع المناطق والمشتركين ، مبينة ان التوقف المبرمج لضخ المياه من مشروع الديسي سيؤثر جزئيا على عدد من المناطق المحددة في محافظتي العاصمة عمّان الزرقاء .

ودعت الوزارة / سلطة المياه وشركة مياهنا المواطنين إلى ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة والاستعداد الجيد خلال الأسبوع الحالي ، وتخزين كميات كافية من المياه تفي باحتياجات المشتركين خلال فترة التوقف.


وأوضحت ان مشروع مياه الديسي هو مشروع تم بناؤه على نظام  (BOT ) بحيث تتولى الشركة المشغلة للمشروع اعمال تشغيل المشروع والمحافظة على كافة مرافق واجراء الصيانة الدورية اللازمة لغايات ضمان ديمومة فاعليته بكفاءة طوال مدار العام . 


وبينت الوزارة/ سلطة المياه وشركة مياهنا ان المناطق التي ستتأثر في كل من العاصمة عمان والزرقاء والرصيفة هي على النحو التالي : 

محافظة العاصمة : قرى وادي السير ، الرباحية الشمالية ، الشميساني ،عرجان ،اسكان المرقب، مرج الحمام ،أم السماق ، الروابي ، المدينة الرياضية ، الرابية ،الياسمين ، البنيات، منطقة مجمع جبر، محيط حدائق الحسين ، ضاحية الحسين ،الكرسي، جبل عمان ، اللويبدة ، المقابلين ، ناعور (البلد) ، لواء ناعور كامل ، ضاحية الأمير راشد ، الجندويل ، العبدلي ،أبو علندا ، القويسمة ، خلدا ، ضاحية الرشيد ، طبربور كاملة ، وادي الحدادة ، العلكومية ، نزهة سحاب ، حي الكلية العلمية الإسلامية ، عبدون ، طارق ، الحرشة ، أم نوارة ، سحاب، دابوق ، دير غبار ، حي عدن ، صالحية العابد ، الذهيبة الشرقية ، الذهيبة الغربية ، البيادر ،حي المنصور ، قرية أبو صياح ، المنارة ، الفيصلية ، المستندة ، الرونق ، حي الريان ، نادي السباق ، أم أذينة ، العبدلية ، خشافية الدبايبة ، منطقة الجمعية العلمية الملكية ، حي السهل ، تلاع العلي ، ضاحية الأقصى ، خشافية الشوابكة ، الجويدة ، حي البركة، أجزاء من صويلح ، ضاحية الإستقلال ، ضاحية الأمير حسن ، خريبة السوق ، الزهور ، الكمالية ، حي الصديق، النصر ، النزهة بالقرب من الاستقلال مول، حي المنصور ، اليادودة ، الحاتمية ، الصويفية ، ابو نصير (حي الضياء وقرية أبو نصير) ، أبو عليا ، الخزنة ، اللبن ، الطنيب وإسكان الرحمانية ، حي السعادة ، منطقة الدوار السادس ، النقيرة ، البويضة وأم بطمة ، حي القيسية ، منطقة الدوار الخامس ،  خريبة السوق ، ضاحية الحاج حسن ، منطقة التعليم العالي ،  القسطل ، أجزاء من الجيزة، 

محافظة الزرقاء :  


وهي المناطق التي تتزود من العاصمة عمان في لواء الرصيفة وتشمل كل من : 
اسكان النقب ،  اسكان المعلمين ،  اسكان الامير هاشم  ، حارة ابو غليون  ، الفاخورة ، جزء من حي الحسين.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
7202331234419745446943

تشغيل الباص السريع بين عمان والزرقاء في الربع الأول العام المقبل

1

ختام ورشة عن دليل حماية الأسرة من العنف

image (2)

الملك يلتقي رئيس الوزراء الياباني ويبحثان العلاقات الثنائية والأوضاع في غزة

117148753_2729150417363651_147658313557543381_n

الملك يعزي خادم الحرمين الشريفين بوفاة الأمير ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود

34DA70BF-511E-4AA1-A4A2-56387BE48547

تجار الألبسة يقدمون 433 ألف قطعة بقيمة 2.4 مليون دولار دعما لأهالي غزة

1701517174416

مرصد أكيد: تسجيل 18 إشاعة الشهر الماضي

أخبار متعلقة
IMG-20231106-WA0143

وجهاء وممثلو مؤسسات مجتمع مدني من عمان ومعان يثمنون جهود الملك لوقف الحرب على غزة

1699216028291

"التعليم العالي" تكرّم أوائل الخريجين من الطلبة الأردنيين والوافدين

5202318114912724408223

الصفدي يطلع وزراء خارجية على مجريات الاجتماع مع بلينكن

399914344_714447394050302_3533012761311967621_n

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء

maxresdefault (5)

الأردن يفوز بعضوية مجلس "ايكروم" التابع لليونسكو

tbl_articles_article_25093_555e65d3b1b-fb23-43c5-a131-b6b001508246

تجاوزت 1.5 مليون دينار.. "صيادلة الأردن" تواصل جمع التبرعات