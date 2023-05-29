40 الف خريج للكلية الجامعية العربية ومساقات تلائم توجهات التعليم العالي التقنية

الوكيل الاخباري - عقدت الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا ( كلية المجتمع العربي ) سابقا لقاءا تعريفيا لوسائل الاعلام حول الخطط المستقبلية للكلية وبرامجها وانشطتها في المرحلة المقبلة بحضور رئيس مجلس امنائها الدكتور عبد الله الزعبي وعميدها الدكتور مصباح عقل وعدد من اعضاء الهيئات التدريسية .

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وقال رئيس مجلس الامناء فيها ان الكلية خطت خطوات واسعة في مسيرة التقدم والعمل في اطار التوجيهات الملكية للتطوير والتحديث وبرامج وزارة التعليم العالي للتوجه نحو التعليم المهني لافتا الى ان الكلية التي انشئت في العام 1980 كانت اول كلية جامعية اردنية خرجت نحو 40 الف خريج في مختللف التخصصات وتستعد لتخريج الفوج الـ41 العام الحالي.



واشار الى ان الكلية التي تستقطب نحو 250 طالبا عربيا وافدا 70 طالب منهم من دولة العراق تقدم تسهيلات كبيرة وتعتمد شهادتها من وزارة التعليم العالي اضافة الى هيئة تنمية المهارات في العلوم التقنية .



واستعرض الزعبي مسيرة الكلية وتطورها وانشائها مع الرعيل الاول من رجالات الدولة فضلا عن دورها في العمل الاكاديمي مشددا على انها ستطرح في المرحلة المقبلة مساقات ذات علاقة بالاعلام الرقمي والتدريب والتوجه لانشاء مركز تدريبي للكلية في مجالات الاعلام الرقمي .



من جهته ، تحدث عميد الكلية الدكتور مصباح عقل عن ابرز التخصصات فيها مثل امن الشبكات والذكاء الصناعي والتكنولوجيا المالية ومحاسبة التكنولوجيا وذكاء الاعمال والسكرتاريا التكنولوجية فضلا عن اللغة الانجليزية وتطبيقاتها.

واشار الى رؤية الكلية للتحول الالكتروني (تكنولوجيا الاعلام) ليمتلك الصحافيون المهارات التقنية الرقمية وادارة العمل الصحافي الالكتروني.



ولفت الى ان الكلية ستعمد الى استخدام تقنيات رقمية لادارة العمل الصحافي والسوشيال ميديا وصحافة البيانات فضلا عن تأهيل الصحافيين للعلوم التكنولوجية في العمل الصحافي والحصول على المعلومات.



واشار الى نية الكلية عقد دورات متقدمة في مهارات العمل الصحفي الالكتروني والتشبيك مع وسائل الاعلام المختلفة .



وحول فكرة انشاء مركز اعلامي قال عقل ان التفكير يتجه الى ايجاد مركز اعلامي الكتروني متطور يمتلك البرمجيات ويستخدم للتعليم والتدريب وفتح افاق التعاون مع المؤسسات الاعلامية والدارسين في الجامعات واقسام الاعلام في المؤسسات الرسمية والخاصة.



واوضح ان هناك فجوة بين الاعلام التقليدي والاعلام التقني تعمل الكلية على تجسيرها.



واوضح ان الكلية التي تضم الى جاء الاقسام التكنولوجية الفندقة تضم 3700 طالبا وطالبة وتمتاز بجودة التعليم وفق اليات متطورة وحديثة وكادر مؤهل من المختصين.



واستمع رئيس مجلس الامناء وعميد الكلية ونائبه واعضاء الهيئة التدريسية الى اراء ومقترحات الصحافيين والاعلاميين في العملية التطويرية .