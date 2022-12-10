40.8 نسبة الاقتراع بانتخابات غرفة تجارة الرمثا و18 % في اربد

الوكيل الاخباري-أعلن رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات غرفة تجارة الرمثا عبد الله سميرات، أن نسبة الاقتراع حتى الآن وصلت الى 40.8 بالمئة، أي 222 مقترعا من الأعضاء الذين يحق لهم الانتخاب.

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وقال لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم السبت، إن مجريات العملية الانتخابية تسير بيسر وسهولة وبشكل انسيابي ودون أي عوائق، حيث تم تخصيص قاعتين للانتخاب والفرز وقاعة للاستعلامات في مؤسسة إعمار الرمثا التي تجري فيها الانتخابات، مبينا أن الأعضاء الذين يحق لهم الانتخاب 544 ناخبا.



ويتنافس في انتخابات الدورة الحالية، 18مرشحا يتوزعون على كتلتين هما، كتلة الرمثا الشعبية، وكتلة تجار الرمثا.



كما بلغت نسبة الاقتراع بانتخابات غرف تجارة اربد حتى الساعة 12 ظهرا، 18 بالمئة بعدد مقترعين 343 من اصل 1887 يحق لهم الاقتراع بحسب رئيس لجنة الانتخاب المهندس عوني الشديفات.



وبين الشديفات لـ (بترا) اليوم السبت، أن العملية الانتخابية تسير بكل يسر وسهولة وانسيابية من خلال خمسة قاعات فرز في مدينة الحسن الرياضية.