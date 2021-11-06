400 فرصة تدريبية خلال العام الحالي وفرتها وكالة الأنباء

الوكيل الاخباري- عززت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، ورغم تداعيات جائحة فيروس كورونا من اسهاماتها في مجال التنمية البشرية، وحققت قفزة نوعية بفرص التدريب التي وفرتها خلال الشهور التسعة الماضية من هذا العام، والتي زادت على 400 فرصة.



وبحسب مديرها العام الزميل فايق الحجازين، فإن اسهامات (بترا)تعد انجازات تراكمية عززتها مهنية الكوادر الصحفية وخبراتهم، معتبرا أن ما قدمته رغم الظروف المرافقة للجائحة يعد نجاحا متميزا واسهاما كبيرا في تحقيق أهداف وخطط التنمية عامة وتنمية وتطوير الموارد البشرية باعتباره رأس المال الحقيقي للخطط والاستراتيجيات في المجالات كافة.



واستفاد من الفرص التدريبية التي وفرتها "بترا"، بحسب الحجازين، عشرات العاملين في حقل الصحافة والاعلام في مؤسسات القطاعين العام والخاص، إضافة الى طلبة كليات الاعلام والخريجين.

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