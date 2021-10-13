كلنا الأردن تشارك بالحملة الوطنية للتطعيم ضد كورونا بالكرك

الوكيل الاخباري - شاركت هيئة شباب كلنا الأردن في محافظة الكرك اليوم الأربعاء، في الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا الواقعة في مختلف أنحاء المحافظة.



وقال منسق الهيئة عدي الحمايدة إن مشاركة متطوعي الهيئة مع الكوادر الطبية في مراكز التطعيم تأتي استمرارا للعديد من الأنشطة المختلفة التي تنفذها الهيئة وتأكيدا على مبدأ التشاركية بين مختلف المؤسسات الحكومية والمحلية وصولا إلى أعلى درجات الصحة والسلامة العامة للمواطنين والحد من انتشار الفيروس.

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