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الأربعاء، 24-08-2022 09:09 ص

4139 مريض كلى يكلفون وزارة الصحة 40 مليون دينار سنويا

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الوكيل الإخباري - كشف مدير ادارة التأمين الصحي في وزارة الصحة الدكتور نائل العدوان أن 4139 مريضا في المملكة من مرضى الكلى يعالجون على نفقة وزارة الصحة في مستشفيات المملكة، في القطاعات الخاص والعام والعسكري والجامعي.

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وأشار العدوان إلى أن كل مريض يشرف عليه طبيب في عدد جلساته ويوقع على كشف اشراف مقابل 15 دينارا عن الجلسة الواحدة في مستشفيات القطاعات العام والخاص والجامعي العسكري.


ويعالج وفقا للعدوان 1351 مريضا في مستشفيات القطاع الخاص، حيث توقع هذه المستشفيات اتفاقيات مع وزارة الصحة (ادارة التأمين الصحي) سنويا، ويتم تحويل المرضى إليها. وفي مستشفيات الخدمات الطبية الملكية يعالج 358 مريضا بغسيل الكلى، فيما يعالج في مستشفى الجامعة 83 مريضا، و55 في مستشفى الملك عبد الله المؤسس في محافظة اربد.


أما في المستشفيات الحكومية والمستأجرة فبلغ في المستشفيات الحكومية 1496 مريضا، و796 مريضا في المستشفيات المستأجرة.


ويتراوح عدد مصابي الفشل الكلوي سنويا في المملكة ما بين 500 – 600 مصاب، وهو رقم يقترب من المعدل العالمي.


وتبلغ التكلفة السنوية لعمليات غسيل الكلى، التي تتحملها خزينة الدولة عن الأردنيين، حوالي 40 مليون دينار سنويا، بينما تتراوح تكلفة الغسيل لمريض الفشل الكلوي الواحد سنويا بين 10 – 15 ألف دينار.


وحول توزيع المرضى بحسب سبب الإصابة، يأتي في المرتبة الأولى مريض السكري بنسبة 3.39 % يليه ارتفاع ضغط الدم بـ8.26 %، وفي المرتبة الثالثة التهاب خلايا الكلى وأسباب خلقية بنسبة 40 %، فضلا عن أسباب مرضية أخرى.


وتشير إحصائيات وزارة الصحة إلى أن 25 % من مرضى الفشل الكلوي دون سن الأربعين، و23 % بين عمر 60 – 69 سنة، فيما يشكل الذكور نسبة 58 % من مجموع المرضى، أما الإناث فيشكلن 42 %.


وتتم معالجة مرضى الفشل الكلوي الأردنيين غير المؤمنين على نفقة صندوق قصور الكلى، استنادا إلى النظام رقم (11 لسنة 1983 نظام معالجة قصور الكلى).

 

الغد

 




 

 


 

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