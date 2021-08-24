465 مليون دولار حصة الأردن من حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد

الوكيل الإخباري - بلغت حصة الأردن من حقوق السحب الخاصة التي أعلن عنها صندوق النقد الدولي للدول الأعضاء حوالي 465 مليون دولار، وفق ما أفاد البنك المركزي، الثلاثاء.

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وكانت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا أعلنت، أن صندوق النقد سيوزع نحو 650 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة الجديدة على أعضائه، في "دفعة مهمة" للجهود العالمية الرامية لمكافحة جائحة كورونا.



ويهدف هذا التوزيع الأكبر تاريخيا، وفقا للصندوق، إلى توفير السيولة الإضافية للاقتصاد العالمي، وسد النقص في احتياطيات الدول الأعضاء من النقد الأجنبي، ويقلل من اعتمادها على الديون المحلية أو الخارجية الأكثر تكلفة.

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