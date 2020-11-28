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السبت، 28-11-2020 09:43 ص

49 عاما على استشهاد ⁧‫وصفي التل‬⁩

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الوكيل الإخباري - يصادف اليوم السبت، الذكرى الـ49 لاستشهاد رئيس الوزراء الاسبق المرحوم وصفي التل الذي اغتيل في القاهرة في 28 تشرين الثاني / نوفمبر، اثناء مشاركته بمؤتمر وزراء الدفاع والاركان العرب، اذ كان يحمل مشروعا نهضويا عربيا للنضال ضد الاحتلال ومشروعه الاستعماري.

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وتولى وصفي التل منصب رئيس الوزراء في الاعوام 1962 و1965 و1970، وعرف بإخلاصه وولائه لقيادته الهاشمية، وعشقه لوطنه وامته العربية ووحدتها.
آمن التل بدولة الانتاج، وكرس كل أدوات ومؤسسات الدولة في خدمة المواطن وبناء الدولة، ووضع أسس نهضة وطنية أردنية فأصبح رمزا من رموز بناء الدولة.


وكان تركيزه اثناء رئاسته لـ3 حكومات على تطوير الجيش، وتقوية قدراته للإسهام بتحرير فلسطين، وبناء منظومة اعلامية فعالة ومؤثرة، وانجاز قطاع زراعي يغري اهله بالبقاء فيه، ويشد البعيدين عنه للانخراط فيه، بوصفه قطاعا مهما في الاقتصاد الوطني، وفي إيجاد بيئة نظيفة.


وولد المرحوم التل في العام 1920 وهو ابن الشاعر الاردني المعروف مصطفى وهبي التل (عرار). تلقى دراسته الابتدائية في المملكة، ثم انتقل للدراسة بالجامعة الامريكية في بيروت، وتقلد وظائف ومناصب رسمية في عمان والقدس واريحا ولندن، وعمل دبلوماسيا في السفارات الاردنية في موسكو وطهران وبغداد.


 




 

 


 

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