50 مشاركا من 17 حزبا سياسيا ينهون تدريبا حول الثقافة المدنية

الوكيل الإخباري - اختتم مركز القدس للدراسات السياسية بالتعاون مع مؤسسة "كونراد أديناور" اليوم الاثنين، دورة تدريبية حول المفاهيم التأسيسية في الثقافة المدنية، بهدف تمكين الأفراد وبناء قدرات مؤسسات العمل الحزبي والوطني العام.

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وأوضح المركز في بيان اليوم الاثنين، أن الدورة التي امتدت لستة أيام، توزعت على 3 ورشات عمل، واستهدفت 50 شاباً وشابة من الفئة العمرية (18 – 35) عاما من 17 حزبا من مختلف محافظات المملكة.



وركزت الورشة الأولى التي أدارها الدكتور أحمد الجريبيع وإيفا أبو حلاوة، على المفاهيم التأسيسية في الثقافة المدنية الديمقراطية، وحقوق المواطنين وواجباتهم، ومفهوم العقد الاجتماعي والثقافة الدستورية، في حين تناول الدكتور صدام أبو عزام والدكتور أحمد العجارمة في الورشة الثانية، الإطار القانوني للعمل الوطني والحزبي العام، مع التركيز بشكل خاص على قانوني الأحزاب والانتخاب، وقانون حق الحصول على المعلومات والجرائم الإلكترونية والاجتماعات العامة.



وتناولت الورشة الثالثة، التي قام بالتدريب خلالها العضو السابق في البرلمان المغربي أمية ماء العينين، ومدير مركز القدس للدراسات السياسية عريب الرنتاوي، قواعد ومعايير الديمقراطية في حياة الحزب السياسي الداخلية.



وأشار المركز إلى أن المشاركين تمكنوا من بلورة أهم 10 معايير، ليصار بعدها إلى مراجعة الأنظمة الداخلية لأحزابهم السياسية للتعرف على مواطن القوة والضعف فيها، وتقديم مقترحات وتوصيات لأحزابهم لتطوير هذه الأنظمة وتقريبها من أفضل الممارسات العالمية.



وفي ختام الورشة، أدار مدير مكتب "كونراد أديناور" في الأردن، الدكتور إدموند راتكا، حواراً مع المشاركين والمشاركات، تناول خلاله بعض أوجه التجربة الحزبية والبرلمانية الألمانية، كما جرى مناقشة توصيات المشاركين الخاصة بتطوير برامج التدريب التي تقوم بها المؤسسة والمركز، بالإضافة إلى توزيع شهادات التدريب عليهم.



يشار إلى أن هذه الدورة هي الثانية ضمن أنشطة الأكاديمية الأردنية للتربية السياسية، حيث تم تدريب 100 شاب وشابة من الحزبيين العام الماضي، وإعطاء 25 منهم دورة تدريبية متقدمة على مهارات التخطيط الاستراتيجي للحزب السياسي.