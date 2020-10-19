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الإثنين، 19-10-2020 07:58 م

50 مصابا بالفيروس على أجهزة التنفس الاصطناعي في مستشفيات خاصة

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الوكيل الاخباري - قال نائب رئيس جميعة المستشفيات الخاصة، نائل زيدان، الاثنين، إن 50 مريضا مصابا بفيروس كورونا المستجد موصولون على أجهزة التنفس الاصطناعي في المستشفيات الخاصة التي تستقبل مُصابين.
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ويبلغ عدد المستشفيات الخاصة التي تستقبل مصابين بالفيروس، 10 مستشفيات، وفق زيدان الذي تحدث لـ "المملكة".

وأشار إلى أن عدد الأسرة المخصصة لمرضى كوفيد-19 يتجاوز 300 سرير.

لكنه تحدث عن "ازدحام شديد" في المستشفيات الخاصة، بعد أن "زادت الحالات الصعبة بشكل ملفت خلال الأيام القليلة الماضية"، مضيفا أن "حاجة المرضى للوضع على أجهزة التنفس الاصطناعي زادت بشكل ملحوظ".

وأكد زيدان أن "كوادر المستشفيات الخاصة تلقت تدريبا في مستشفى الأمير حمزة الحكومي"، للتعامل مع المصابين بالفيروس.


 




 

 


 

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