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الأحد، 16-10-2022 06:06 م

500 شخص يستفيدون من خدمات باص السكري

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الوكيل الاخباري - استفاد 500 شخص من خدمات باص السكري الذي أطلقته الجمعية الأردنية للعناية بالسكري، بالتعاون مع شركة "نوفو نورديسك"، تحت شعار "معًا من أجل حياة أفضل لمرضى السكري".

وقالت رئيسة الجمعية الدكتورة نديمة شقم في بيان صحفي، اليوم الأحد، إن خدمات الباص شملت محافظات مادبا ومعان والعقبة ولواء البترا، وتضمنت تقييم عوامل خطورة للإصابة بالمرض، وفحص السكري للمراجعين وتحويل من هم عرضة للإصابة إلى أخصائي طب الأسرة، والمصابين بالسكري إلى أخصائي الغدد والسكري لتقييم وضعهم، وتحويل من هم بحاجة إلى مثقفي السكري.

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