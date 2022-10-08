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السبت، 08-10-2022 06:24 م

مدير عام المؤسسة التعاونية يتفقد مشاريع في إقليم الجنوب

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الوكيل الاخباري - أكد مدير عام المؤسسة التعاونية الأردنية عبدالفتاح محمد الشلبي، أهمية دور التعاونيات في خدمة الأعضاء على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي من خلال المشاريع التي تنفذها، ومساهمتها بتوفير فرص العمل لأبناء المجتمع المحلي.

واشار خلال جولة تفقدية اليوم السبت على عدد من الجمعيات التعاونية في إقليم الحنوب، بحضور محافظ معان فيصل المساعيد إلى أهمية تكاتف كافة الجهود لتعزيز العمل التعاوني في المحافظة، فضلاً عن تيسير أعمال التعاونيات وتذليل أية عقبات قد تواجهها؛ وذلك لما تقدمه من خدماتٍ متعددة المنفعة لأعضائها والعاملين ضمن مشاريعها.

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