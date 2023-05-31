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الأربعاء، 31-05-2023 03:59 م

52 إشاعة في أيار والاقتصادية تتصدرها بنسبة 40 %

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الوكيل الإخباري - سجل مرصد مصداقية الإعلام الأردني "أكيد"، في تقريره لشهر أيار 52 إشاعة، بزيادة مقدارها 8 إشاعات عن نيسان الماضي.

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وقال المرصد في تقريره المتخصص بالشائعات، اليوم الأربعاء، إن عدد الإشاعات التي جرى نفيها خلال الشهر الحالي بلغ 52 إشاعة، مقارنة بـ44 إشاعة خلال نيسان الماضي.


وأشار إلى رصد 21 إشاعة اقتصادية تشكل 40 بالمئة من إجمالي الإشاعات المسجلة الشهر الحالي، و 15 إشاعة أمنية بنسبة 29 بالمئة، و8 إشاعات في الشأن العام بنسبة 15 بالمئة، و4 إشاعات صحية، و4 إشاعات سياسية، بنسبة 8 بالمئة لكل منهما، في حين لم تسجل أية إشاعة اجتماعية.


وبين المرصد في تقريره أن 47 إشاعة من مجمل إشاعات شهر أيار مصدرها داخلي، و3 إشاعات مصدرها خارجي، وإشاعتان مجهولتا المصدر.


وأشار إلى أن 42 إشاعة بنسبة 81 بالمئة من إجمالي الإشاعات المسجلة، كان مصدرها وسائل التواصل الاجتماعي، فيما كان الإعلام ممرا لـ 10 إشاعات بنسبة بلغت 19 بالمئة.


وبين المرصد أنه بدأ يوثق منذ مطلع العام الحالي الأخبار غير الصحيحة التي تنتشر على نطاق واسع دون أن تتقدم أي جهة لنفيها، بالإضافة إلى الإشاعات التي يجري نفيها رسميا أو من الجهة ذات العلاقة.


وأوضح المرصد أن القاعدة الأساسية في التعامل مع المحتوى الذي ينتجه مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي هي عدم إعادة النشر إلا في حال التحقق من مصدر موثوق.


ولفت إلى أن اعتماد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مصدرا للأخبار دون الأخذ بالاعتبار دقة المحتوى من عدمه، يتسبب بنشر كثير من الأخبار غير الصحيحة، وبالتالي ترويج الإشاعات وانتشار معلومات مضللة وخاطئة.


وينشر (أكيد) على موقعه الإلكتروني، تقارير تحقق من المعلومات المضللة والخاطئة التي تنتشر في وسائل الإعلام، رغبة منه في رفع الوعي بخطورة انتشار هذه المعلومات غير الصحيحة وبتأثيرها السلبي على المجتمع.

 




 

 


 

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