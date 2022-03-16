562 مليون دينار حجم التبادل التجاري بين المملكة وألمانيا

الوكيل الإخباري - بلغ حجم التبادل التجاري بين الأردن وألمانيا خلال العام الماضي 562 مليون دينار.

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وبحسب بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، بلغت قيمة الصادرات الوطنية إلى ألمانيا العام الماضي نحو 18 مليون دينار، مقارنة مع حوالي 12 مليون دينار عام 2020.



وبلغت قيمة مستوردات المملكة من ألمانيا العام الماضي، نحو 544 مليون دينار، مقارنة مع نحو 523 مليون دينار عام 2020.



ووفقا للبيانات، ارتفع عجز الميزان التجاري للمملكة مع ألمانيا العام الماضي إلى نحو 526 مليون دينار، مقارنة مع عام 2020، والبالغة نحو 511 مليون دينار.

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