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الخميس، 16-05-2024 10:58 ص

564 طنا من الخضار ورد السوق المركزي في إربد

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الوكيل الاخباري- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى السوق المركزي التابع لبلدية اربد الكبرى، اليوم الخميس، 917 طنا.

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وقال مدير السوق المركزي في بلدية اربد الكبرى المهندس ربيع الروسان، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن مجموع ما وصل السوق المركزي في اربد من الخضار بلغ 564 طنا و65 طن فواكه، و35 طنا من الورقيات، و22 طنا ما بين الفواكه والخضار، و231 طنا من مواد مثل الفراولة والشمام والبطيخ وغيرها.


وبحسب تقرير أسعار الأصناف اليومي لسوق مركزي اربد، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 12-18 قرشا، والبصل الناشف 15-30 قرشا، والثوم 125-200 قرش، والبطاطا 25-42 قرشا، والبندورة 15-25 قرشا، والخيار 25-22 قرشا، والزهرة 25-40 قرشا، والبطيخ 18-27 قرشا، والشمام 20-45 قرشا.

 




 

 


 

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