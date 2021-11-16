6.3 مليون متر مربع مساحة الأبنية المرخصة في المملكة للربع الثالث

الوكيل الإخباري- ارتفع إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة في الربع الثالث من العام الحالي 2021، بنسبة 63.5%، لتبلغ نحو 6.292 مليون متر مربع، مقارنة مع الفترة المناظرة من العام الماضي والبالغة 3.849 مليون متر مربع.

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وأشارت دائرة الإحصاءات العامة في تقريرها، اليوم الثلاثاء، إلى ارتفاع إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة بنسبة 52.3 بالمئة، لتبلغ 19742 رخصة في الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة مع 12962 رخصة خلال نفس الفترة من العام الماضي.



وارتفعت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية في الربع الثالث من هذا العام ، بنسبة 67.4 بالمئة، لتبلغ 5.518 مليون متر مربع، مقارنة مع نحو 3.297 مليون متر مربع خلال نفس الفترة من العام الماضي.



كما ارتفعت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية في الربع الثالث من هذا العام، بنسبة 40.2 بالمئة، لتبلغ نحو 774 ألف متر مربع ، مقارنة مع نحو 552 ألف متر مربع لذات الفترة من العام الماضي.



ووفقا للتقرير، شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية في الربع الثالث من العام الحالي، ما نسبته 87.7 بالمئة، من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية ما نسبته 12.3 بالمئة، من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.



وعلى مستوى الأقاليم، بلغت حصة إقليم الوسط ما نسبته 66.3 بالمئة، من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته 24.1 بالمئة، وإقليم الجنوب ما نسبته 9.6 بالمئة.



وبحسب التقرير، شكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة ما نسبته 62.6 بالمئة، من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في الربع الثالث من العام الحالي، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته 37.4 بالمئة.



وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة نحو 3.937 مليون متر مربع في الربع الثالث من العام الحالي، مقابل نحو 2.167 مليون متر مربع خلال نفس الفترة من العام الماضي، بارتفاع نسبته 81.7 بالمئة.



أما على مستوى شهر أيلول من العام الحالي، أظهرت البيانات أن عدد رخص الأبنية بلغ 2474 رخصة، كما بلغت مساحة الأبنية المرخصة 836 ألف متر مربع، مقارنة مع 691 ألف متر مربع خلال نفس الشهر من العام الماضي، بارتفاعٍ نسبته 21 بالمئة.