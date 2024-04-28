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الوكيل الاخباري
 

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الأحد، 28-04-2024 07:45 م

البرلمان العربي يدعو لفتح تحقيق دولي في جرائم المقابر الجماعية بغزة

غارة إسرائيلية على غزة وفا.jfif_c47fdcab-c406-4eed-9a23-79fbc296a367.jpg-d62cfaf1-90bb-4c1f-9ae6-2c90a5eb38eb


الوكيل الاخباري - دعا البرلمان العربي إلى فتح تحقيق دولي عاجل ومستقل في المقابر الجماعية التي اكتشفت في مجمعي الشفاء وناصر الطبيين، عقب انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من بعض المناطق في قطاع غزة.

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وطالب البرلمان العربي المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة ومجلس الأمن، باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة الاحتلال على جرائمه ومجازره وفقاً لمعايير القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة كمجرمي حرب.

 

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