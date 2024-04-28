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الأحد، 28-04-2024 07:34 م

الملك يعزي قبيلة بني صخر/ الفايز

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الوكيل الاخباري - مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، واجب العزاء إلى قبيلة بني صخر/ عشيرة الفايز، بوفاة الحاج فيصل عيد أبو جنيب الفايز.

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت العزاء، اليوم الأحد، في منطقة الطنيب، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي المرحوم وعشيرة الفايز وعموم قبيلة بني صخر ، سائلا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه.

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