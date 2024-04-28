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الأحد، 28-04-2024 08:16 م

وزيرة فلسطينية تشيد بالعلاقات التاريخية بين الأردن وفلسطين

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الوكيل الاخباري -  أشادت وزيرة الدولة لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينيين فارسين اغابيكيان شاهين بالعلاقات الثنائية بين فلسطين والمملكة الأردنية الهاشمية، مؤكدة أهمية استمرار التنسيق المشترك بين البلدين، بتوجيهات الرئيس محمود عباس وجلالة الملك عبد الله الثاني.

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جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة شاهين، اليوم الأحد، بسفير المملكة الأردنية لدى دولة فلسطين عصام البدور، في مقر الوزارة بمدينة رام الله، في إطار متابعة حيثيات الأوضاع المأساوية في ظل حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة .

 

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