60 مدرسة حكومية تستفيد من برنامج التعليم الدامج



الوكيل الاخباري - زار وفد من منظمة ميرسي كور والاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية، اليوم الخميس، مدرسة المعتصم الأساسية للبنين ومدرسة خولة بنت الأزور الأساسية للبنات في عمان، في إطار برنامج التعليم الدامج للبنات وللاطلاع على مستوى الخدمات التعليمية المقدمة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس الحكومية.



وذكرت منظمة ميرسي كور، في بيان لها، أنه يتم تنفيذ هذا البرنامج في 60 مدرسة حكومية من قبل المنظمة، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وفقًا للاستراتيجية الوطنية العشرية للتعليم الدامج.

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