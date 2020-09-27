60 % من الاردنيين يعتقدون أن الحكومة لن تؤجل الانتخابات

الوكيل الاخباري –

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أعلن مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية اليوم الأحد نتائج استطلاع ضمن سلسلة استطلاعات "المؤشّر الأردني- نبض الشارع الأردني" والذي تم إجراؤه خلال الفترة من 24-27 ايلول الجاري على عينة ممثلة للمجتمع الأردني ومن المحافظات كافة وتركز على ازمة فيروس كورونا والانتخابات النيابية المقبلة.واظهرت نتائج الاستطلاع ان غالبية الأردنيين (60 بالمئة) لا يعتقدون ان الحكومة رغم الظروف الحالية ستقوم بتأجيل الانتخابات النيابية المقبلة، فيما أعرب حوالي نصف المستجيبين (51 بالمئة) أنهم مع تأجيلها.وبينت نتائج الاستطلاع ان 74 بالمئة يرون أن الأمور في الأردن تسير في الاتجاه السلبي، مقابل 10 بالمئة يرون أن الأمور تسير في الاتجاه الإيجابي، مقارنة بـ 91 بالمئة في استطلاع آذار الماضي، و 55 بالمئة في استطلاع تموز الماضي. وحول ملف فيروس كورونا، يعتقد 64 بالمئة من المستجيبين بأن فيروس كورونا موجود وأن الجائحة حقيقية، مقابل 4 بالمئة فقط لا يعتقدون بوجود الفيروس على الاطلاق، وأكد 77 بالمئة وجود مصابين بالفيروس في الأردن.وفيما قال 11 بالمئة إنهم لا يعتقدون بوجود مصابين بفيروس كورونا في الأردن، رأى ثلث الأردنيين بنسبة (31 بالمئة) أن الاعداد الحقيقية للمصابين بالفيروس كورونا في الأردن اقل مما يتم التصريح عنه، فيما أعرب 19 بالمئة عن اعتقادهم أن أعداد المصابين أكثر مما يتم التصريح عنه، مقابل 29 بالمئة يعتقدون أن أعداد المصابين الحقيقية مطابقة لما يتم التصريح به.وبحسب النتائج، يعتقد 56 بالمئة أن هناك انتشارا مجتمعي لوباء فيروس كورونا في الأردن، مقابل 27 بالمئة لا يرون ذلك، وفي حين افاد 33 بالمئة انهم لا يعتقدون ان فيروس كورونا خطير على صحة الانسان، أعرب 51 بالمئة عن اعتقادهم أن فيروس كورونا خطير الى حد ما على صحة الانسان، مقابل 11 بالمئة قالوا إنه خطير جداً.وحول اغلاق المساجد ودور العبادة بسبب كورونا، أعرب 77 بالمئة عن عدم تأييدهم لإغلاق المساجد ودور العبادة، فيما افاد 53 بالمئة انهم لا يؤيدون اغلاق صالات المطاعم والمقاهي.وفي محور التعليم افاد 61 بالمئة انهم لا يؤيدون قرار التحول الى التعليم عن بعد للصفوف من الرابع حتى الحادي عشر، في حين أجاب 59 بالمئة بأنهم لا يؤيدون إكمال الفصل الدراسي الحالي لطلبة المدارس من خلال التعليم عن بعد، و 56 بالمئة لا يؤيدون تدريس طلبة الجامعات عن بعد للفصل الدراسي القادم مقابل 40 بالمئة يؤيدونه.وأعرب 57 بالمئة عن تأييدهم لقرار الحجر المنزلي للقادمين من خارج الأردن لمدة أسبوع بدلا من الحجر المؤسسي.وعن التزام الاردنيين بإجراءات السلامة العامة، افاد الغالبية العظمى من الأردنيين بنسبة 75 بالمئة انهم لا يعتقدون أن المواطنين ملتزمون بإجراءات السلامة العامة عند الذهاب الى الأماكن العامة، فيما أعرب 68 بالمئة عن اعتقادهم أن المواطنين ملتزمون بإجراءات السلامة العامة عند استخدام وسائل النقل العامة.وقال 57 بالمئة إنهم لا يعتقدون أن المواطنين ملتزمون بإجراءات السلامة العامة في أماكن العمل، و 64 بالمئة لا يعتقدون أن المواطنين ملتزمون بإجراءات السلامة العامة في المولات والمحال التجارية. وتوقع 63 بالمئة من المستجيبين أن الحكومة لن تفرض حظر تجول شاملا مقابل 20 بالمئة اعربوا عن اعتقادهم أنها ستلجأ الى ذلك، وفي حين أعرب 64 بالمئة عن عدم تأييدهم لفرض الحظر الشامل، اكد 30 بالمئة من المستجيبين أنهم يؤيدون ذلك.وحول ما يتعرض له بعض المسؤولين والشخصيات العامة من تجريح (تنمر وترهيب) قال 61 بالمئة بأنه بات يشكل ظاهرة في الأردن، مقابل 30 بالمئة أعربوا عن اعتقاهم أن ذلك لم يصل حد الظاهرة، في حين أكدت الغالبية العظمى وبنسبة 80 بالمئة من الأردنيين أنهم لا يؤيدون ما يتعرض له بعض المسؤولين والشخصيات العامة من تجريح.