%65 نسبة الإنجاز في مشروع تقاطع الإرسال-الحرية

الوكيل الإخباري - تبدأ وزارة الأشغال العامة والإسكان، اعتبارا من الخميس، بإجراء تحويلات مرورية على تقاطع "الإرسال-الحرية"، البالغ نسبة إنجازه 65%، وذلك استكمالا لتنفيذ أعمال المشروع.

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وأوضحت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام الأربعاء، أنه سيتم تحويل السير القادم بالتعاون مع إدارة السير المركزية من شارع القدس باتجاه شارع الحرية بالاتجاهين إلى شارع خليل القيسي وإغلاق التحويلة السابقة (شارع مرشد المهيرات) أمام حركة المركبات لغايات استكمال الأعمال على المشروع.



وأكدت الوزارة، أن التحويلة المرورية مجهزة بكافة عناصر السلامة والإشارات الإرشادية والتحذيرية اللازمة، داعية المواطنين سالكي الطريق للتقيد بعناصر القيادة الآمنة والإشارات التحذيرية وتعليمات كوادر الوزارة العاملة في الميدان وإدارة السير المركزية.



وشددت الوزارة على أنه سيتم إنجاز الأعمال في المشروع بأسرع وقت ممكن وضمن الخطة الزمنية المتوقعة.



وشملت أعمال المشروع إنشاء تقاطع من 4 مستويات مكون من جسر خرساني بطول 650 م للسير القادم من عمان باتجاه شارع المطار والبحر الميت على شارع القدس بالاتجاهين و جسر خرساني بطول 230م للسير القادم من شارع الحرية باتجاه شارع القدس ونفق بطول 130م ضمن 4 مسارب وفي كلا الاتجاهين وطرق رئيسية، وجدران خرسانية ساندة للممر السفلي، وإعادة تأهيل الطرق المحيطة بالكامل، إضافة إلى إنشاء الأرصفة وأنظمة تصريف مياه الأمطار وأعمال الإنارة وكافة أعمال السلامة العامة، وفق أعلى المعايير الهندسية العالمية المتبعة.



وتبلغ كلفة المشروع 29 مليون دولار ممولة من صندوق التنمية السعودي، وفق قناة المملكة.